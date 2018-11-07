شاهد: إطلاق البالونات البيضاء في تأبين ضحايا فيضانات صقلية
عبر العشرات عن حزنهم في مدينة باليرمو الإيطالية في جزيرة صقلية بإطلاق البالونات البيضاء في السماء حدادا على أرواح تسع ضحايا قضوا خلال لحظات قليلة حين غمرت مياه الفيضان منزلهم بمنطقة كاستلداتشا نتيجة أمطار غزيرة ورياح عاتية تجتاح البلاد.
وذكر مسؤولون اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 29 شخصا. وقال حاكم فينيتو يوم السبت إن الخسائر الناجمة عن العواصف في المنطقة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل.