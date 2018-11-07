بعد النتائج الأولية للانتخابات.. إليكم تغريدة ترامب

بلهجة مفعمة بالندم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يتمنى لو أنه التزم بنبرة لينة في أول عامين له كرئيس، وقال في جواب على سؤال لمحطة أمريكية حول ما يأسف عليه خلال أول عامين له في المنصب، فقال:"هناك عدة أشياء، لست متأكداً إن كنت أريد الإفصاح عنهم جميعاً، ولكني أقول "النبرة"