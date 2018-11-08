تسلا تعين روبن دنهولم رئيسة لمجلس الإدارة بدلا من ماسك

أعلنت تسلا أنها عينت عضو مجلس الإدارة روبن دنهولم رئيسة لمجلس الإدارة لتحل محل إيلون ماسك بعد أكثر من شهر على استقالته في إطار تسوية مع جهات تنظيمية أمريكية.
كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منحت تسلا حتى 13 نوفمبر تشرين الثاني لاختيار رئيس مجلس إدارة مستقل في إطار اتفاق مع الشركة. وقالت اللجنة إن التغريدات التي كتبها ماسك بشأن إلغاء إدراج الشركة مضللة وإنه يجب أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة لكن من الممكن أن يحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي.
ماسك عضو في مجلس إدارة تسلا منذ 2004. وفي أغسطس آب الماضي كتب تغريدات قال فيها إنه يدرس إلغاء إدراج الشركة مقابل 420 دولارا للسهم وإنه دبر التمويل المطلوب للصفقة التي انهارت في وقت لاحق لكنها جذبت انتباه عدة وكالات حكومية.
وينهي تعيين دنهولم شهورا من الاضطرابات التي عصفت بالشركة وسهمها بعدما دعا المستثمرون لفرض رقابة أشد على ماسك الذي أثار سلوكه العلني المستهجن مخاوف بشأن قدرته على إدارة الشركة خلال مرحلة صعبة من النمو.
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تشغل دنهولم حاليا منصب المدير المالي في تلسترا الاسترالية للاتصالات وظلت عضوا مستقلا في مجلس إدارة تسلا منذ 2014.
وقالت تسلا إن دنهولم ستتولى منصبها الجديد في تسلا بأثر فوري وستترك منصبها في تلسترا فور انتهاء فترة الإخطار المسبق بالاستقالة ومدتها ستة أشهر.