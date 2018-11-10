شاهد: الفيضانات تغرق الأردن
قتل 11 شخصاً على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأردن التي هطلت الجمعة 9 تشرين الأول/ نوفمبر، من بينهم غطاس في الدفاع المدني، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 3700 سائح من مدينة البتراء الأثرية ، حسبما قال مسؤولون يوم السبت 10 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في مدينة العقبة الساحلية المطلة على البحر الأحمر جنوباً حيث بدأ هطول الأمطار بعد الظهر.
وأعلنت الحكومة إغلاق الجامعات والمدارس يوم السبت وتم فتح مساجد لإيواء المدنيين في المناطق التي ضربتها الفيضانات.