دون تعليق: قوافل هجرة نحو أمريكا وفيضانات في إيطاليا وعواصف في انجلترا

قوافل الهجرة نحو أمريكا

مشى آلاف المهاجرين القادمين من هندوراس على طول الطريق السريعة الرابطة بين فيراكروز وبويبلا ومكسيكو، متوجهين إلى الولايات المتحدة أملا في حياة أفضل. المهاجرون صعدوا في الأماكن الخلفية للشاحنات كلما وقفت العربات على مستوى الحواجز الأمنية، وهم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم عند الحدود الأمريكية حيث يوجد آلاف الجنود الأمريكيين الذين أمر ترامب بنشرهم على طول الحدود، مهددا بحجز المهاجرين في مخيمات.

تشييع ضحايا الفيضانات

وفي جزيرة صقلية أطلق الإيطاليون البالونات البيضاء وصفقوا طويلا أثناء تشييعهم جثامين تسعة أشخاص من ضحايا فيضانات نهاية الأسبوع الماضي. وكانت رداءة الأحوال الجوية عمت أنحاء من إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا والإضرار بالبنى التحتية.

في ذكرى الحرب العالمية الأولى

ووسط لندن عرض الفنان البريطاني روب هيرد أكثر من 72 ألف تمثال مكفن، تكريما لآلاف الجنود البريطانيين الذي ماتوا خلال الحرب العالمية الأولى، والذين بقيت أماكن دفنهم مجهولة منذ ذلك الوقت، أو هم دفنوا في فرنسا ولم يسترج رفاتهم.

عواصف في القنال وعمليات إنقاذ

وفي القنال الانجليزي شرقي مدينة ايستبورن جرى إنقاذ أربعة صيادين إثر انقلاب سفينتهم بسبب عاصفة قوية. ويبدو أن اثنين من الصيادين دفعت بهما الرياح إلى مياه البحر وقد هرعت سفينة تجارية إلى إنقاذهما، بينما تعلق الآخران بظهر السفينة المنقلبة، رغم الأمواج العالية والرياح القوية التي كانت تهدد بدفعهما إلى عرض البحر، إلى أن وصلت مروحية للبحث والانقاذ، وانتشلتهما.