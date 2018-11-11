إعتقلت الشرطة الفرنسية على متظاهرة عارية الصدر ركضت باتجاه موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شارع الشانزليزيه في باريس قبل احتفالات إحياء الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى.
شاهد: إعتقال متظاهرة عارية الصدر حاولت الوصول لموكب ترامب في باريس
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شاهد: إعتقال متظاهرة عارية الصدر حاولت الوصول لموكب ترامب في باريس
ويبدو أن المرأة عضو في جماعة فيمن، وهي جماعة ناشطة نسوية مقرها في باريس، وتقوم في كثير من الأحيان باحتجاجات صادمة ضد التمييز على أساس الجنس، والعنصرية، ورهاب المثلية الجنسية، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية.
ووصلت المتظاهرة إلى بعد بضعة أمتار من الموكب مما قد يثير تساؤلات حول الاحتياطات الأمنية في هذا الحدث الذي يحضره حوالي 70 من قادة العالم.