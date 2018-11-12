شاهد: آلاف المكسيكيين يتعلقون بظهر الشاحنات على أمل الوصول إلى الحدود الأميركية
أظهرت بعض الفيديوهات والصور عشرات المكسيكيين بولاية كويريتارو، وسط البلاد، وهم يتسابقون في محاولة لصعود وسائل النقل أو التشبث بالشاحنات المتجهة إلى شمال المكسيك. ويسعى آلاف المكسيكيين إلى السفر إلى الولايات المتحدة وتقديم طلبات لجوء هناك.
وتتزامن رغبة المكسيكيين في الهجرة إلى الولايات المتحدة بعد أيام فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار تنفيذي يمنع من خلاله المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية-المكسيكية بشكل غير قانوني من تقديم طلبات اللجوء في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يفضل آلاف المكسيكيين عبور الحدود والعيش في "عدم اليقين" على حقيقة الفقر والجريمة التي يعيشونها يوميا في وطنهم.