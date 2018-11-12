شاهد: الحرائق تشتعل في كاليفورنيا.. و 228 في عداد المفقودين
لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين في ساعة مبكرة اليوم الاثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني جراء أسوأ وأكثر حريق غابات تدميرا تم تسجيله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهو أحد حريقين يستعران في الولاية وأسفرا حتى الآن عن مقتل 31 شخصا على الأقل وأجبرا ما يربو على ربع مليون شخص على النزوح.
وسوى ما يعرف باسم حريق كامب فاير إلى الشمال الغربي من سكرامنتو أكثر من 6700 منزل ومتجر بالأرض في بلدة باراديس في حريق هو الأكبر بالمقارنة مع أية حرائق غابات تم تسجيلها في كاليفورنيا.
وقال كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت إن هناك ما لا يقل عن 228 شخصا ما زالوا مفقودين.
وفي جنوب كاليفورنيا، دمر حريق وولزي فاير 85 ألف فدان على الأقل و177 مبنى. وتم احتواء 15 بالمئة فقط من الحريق. وقال مسؤولون من وكالة كال فاير للحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء هذا الحريق.
وأجبرت النيران السلطات على إصدار أوامر إجلاء لربع مليون شخص في مقاطعتي فنتورا ولوس انجليس ومجتمعات ساحلية من بينها ماليبو.
وحث مشاهير خلال حفل توزيع جوائز (بيبولز تشويس) الليلة الماضية في سانتا مونيكا على الصلاة والتبرع للسكان والمسعفين.
وأفاد مسؤولون بأنه من المتوقع أن تؤجج رياح ساخنة جافة النيران المستعرة في جنوب وشمال كاليفورنيا حتى غد الثلاثاء.