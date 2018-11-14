في مزادات كريستيز للبيع في جنيف، لمعت أعين الحاضرين أمام الألماسة الوردية الشديدة الندرة "بينك ليغاسي" التي تزن نحو 19 قيراطا وبيعت الثلاثاء بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لتاجر المجوهرات الشهير هاري وينستون.
فيديو: الألماسة الوردية "بينك ليغاسي" تباع بمبلغ 50 مليون دولار في مزاد كريستيز
فيديو: الألماسة الوردية "بينك ليغاسي" تباع بمبلغ 50 مليون دولار في مزاد كريستيز
الألماسة المستطيلة الشكل التي أطلق عليها فرانسوا كورييل، رئيس دار كريستيز أوروبا تسمية "ليوناردو دا فينشي الماس" هي أكبر ألماسة وردية تطرح في مزاد على الإطلاق.
وتعود ملكية الألماسة الباهرة إلى عائلة أوبنهايمر التي سيطرت لفترة طويلة على شركة دي بيرز والتي احتكرت قطاع تجارة الألماس على مستوى العالم حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. ومن بين ما يميز هذه الألماسة الوردية أنها مستطيلة وهو القطع الذي يستخدم عادة مع الألماس الأبيض مما يزيدها تفردا.
وأصبح الألماس الملون خلال السنوات الأخيرة يستقطب اهتماما كبيرا إذ تحطم الأسعار التي تباع بها الأحجار الثمينة باللونين الأزرق والوردي الأرقام القياسية في المزادات.
اقرأ أيضا على يورونيوز: