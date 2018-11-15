قررت محكمة استئنافية في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم، الخميس، إطلاق سراح مشروط للمفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بحسب ما قالة محاميه، إيمانويل مارسيني، لوكالة رويترز للأنباء.
القضاء الفرنسي يقرر إطلاق سراح مشروط للمفكر الإسلامي طارق رمضان
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القضاء الفرنسي يقرر إطلاق سراح مشروط للمفكر الإسلامي طارق رمضان
@ Copyright :REUTERS/Stephane Mahe
وقضت المحكمة بدفع رمضان كفالة تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري، وقضت أيضاً بمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
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واعترف الأكاديمي الذي كان محاضراً في جامعة أكسفورد بالقيام بعلاقات حميمة مع امرأتين وجهتا له تهمة الاغتصاب ولكنه قال إن العلاقات كانت بالتراضي.
واعتقل حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، طارق رمضان، في شباط / فبراير الماضي بعد توجيه اتهامات له بالاغتصاب في فرنسا، كما وجهت إليه تهمتان من امرأتين في الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا.