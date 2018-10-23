علاقات جنسية نعم اغتصاب لا.. حفيد حسن البنا يعترف

اعترف الأكاديمي السويسري طارق رمضان أستاذ الدراسات الإسلامية يوم الاثنين أنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين في فرنسا تتهمانه بالاغتصاب لكنه قال إن العلاقات كانت بالتراضي.

وهذه هي المرة الأولى خلال القضية المستمرة منذ نحو عام التي يعترف فيها رمضان، الأستاذ بجامعة أوكسفورد البريطانية، بإقامة علاقات جنسية مع المدعيتين. ورمضان في إجازة حاليا من الجامعة.

وقال محاميه إيمانويل مارسيجني للصحفيين بعد سماع المحققين في باريس لاعترافات رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين "يستطيع أخيرا أن يتحدث بحرية ويشعر بالارتياح".

وفي 18 سبتمبر أيلول تمت مواجهة بينه وبين إحدى المدعيتين وتدعى كريستيل استمرت 10 ساعات.