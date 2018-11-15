في كل فصل شتاء، يتوافد الآلاف إلى مدينة كيكندا الصربية لمشاهدة طيور البوم على أنواعها، فهي تحوي أعداداً وأنواعاً كثيرة من هذه الطيور. لا بل أن المدينة تعتبر إلى حدّ ما "مسكناً" لتلك الطيور على الصعيد الأوروبي.
غضب في مدينة صربية من "تمثال البومة".. الذي لا يشبه البومة
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غضب في مدينة صربية من "تمثال البومة".. الذي لا يشبه البومة
ولكن كيكندا الصغيرة التي تقع على الحدود الرومانية صارت شهيرة، ربما أكثر من اللزوم، على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل تمثال تمّ نصبه في إحدى ساحاتها مؤخراً.
وكان من المفترض أن يشير التمثال إلى طائر البوم الذي يمثل رمز المدينة الأبرز.
غير أن كثيرين من سكان المدينة يرون أنه يشبه عضواً ذكرياً أكثر ممّا يشبه البومة، ويطالب البعض الآخر بإزالته.
وحاولت وكالة رويترز الاتصال بالنحات الذي قدّم التمثال واسمه يوفان بلات من دون جواب، علماً أن صحيفة محلية كانت قد ذكرت الأسبوع الماضي أنه مستعد للبدء بالعمل على تمثال آخر لتبديل الحالي.