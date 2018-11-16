الزعيم الشيشاني قديروف يقدم سيارة فخمة لطفل عمره 5 سنوات لإنجازه الرياضي الاستثنائي

قدم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف سيارة فخمة لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، كهدية لقيامه بتسجيل عدد قياسي في ممارسة حركات الدفع "الضغط" بشكل متتال.
وبحسب ما قال تقرير نشره موقع "موسكو تايمز"، قام الطفل رخيم كوراييف بإنجاز 4105 حركات دفع خلال ساعتين و25 دقيقة، وأهدى إنجازه إلى قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان.
ويتعين الطفل الرياضي، الذي يطلق عليه الإعلام المحلي "شوارزنيغر الشيشان"، (في إشارة إلى البطل الهوليوودي والسياسي أرنولد شوارزينغر)، أن يكرر إنجازه الأسبوع القادم، من أجل إدخاله في كتاب الأرقام القياسية الروسي.
وقال قديروف الطفل وقدم له سيارة من طراز "مرسيدس" بيضاء اللون كهدية، وقال له: "دع والدك يأخذك في جولة فيها، فأنت تستحق الركوب في مرسيدس بيضاء".
ورد الطفل على الزعيم الشيشاني بأنه قادر على القيام بنفس الحركة 5000 مرة.