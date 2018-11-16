شاهد: عاصفة شتوية شرق الولايات المتحدة ومرح فوق مروج الثلج

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة شتوية شرقية هي الأولى من نوعها لهذا العام، وتتجه من خليج المكسيك نحو الساحل الشرقي لأمريكا، حيث سقطت كميات كبيرة من الثلوج في معظم الولايات على طول الساحل الشرقي.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائط التواصل الاجتماعي، أن الثلوج أثارت أجواء من المرح لدى الكثير من الناس الذي خرجوا مع كلابهم للاستمتاع باللعب فوق مروج الثلج.
ويتوقع أن تؤدي العاصفة إلى فيضانات في جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن التوقعات تفيد بأن مياه الأمطار الغزيرة ستتحول إلى ثلوج في أجزاء تمتد من ولايات الغرب الأوسط إلى أوهايو ليل الأربعاء المقبل لتنتقل بعدها الأمطار إلى ولايات الأطلسي.
وحسب المصادر المحلية فإن من المتوقع أن يترفع الثلج لثلاثين سنتمتراً في أجزاء من بنسلفانيا ونيويورك، لكن تلك المصادر قالت إن أسوأ ما في العاصمة سيتركز تأثيره غرباً في كل من نيويورك وواشنطن.
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