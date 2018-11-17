شاهد: من حرائق كاليفورنيا إلى البريكست.. أحداث الأسبوع بالفيديو

لوس أنجليس وباراديس- الولايات المتحدة الأمريكية

اكتسحت موجة هائلة من الحرائق غابات في جنوب كاليفورنيا، كان أبرزها حريق وولزي فاير الذي قتل شخصين على الأقل ودمر أكثر من 500 مبنى وأدى إلى نزوح نحو 200 ألف شخص في الجبال والتلال قرب ساحل ماليبو إلى الغرب من لوس انجلس.

عسقلان- إسرائيل

أطلق فلسطينيون في غزة يوم الاثنين أكبر وابل من الصواريخ على إسرائيل منذ حرب غزة عام 2014 ردا على توغل فاشل عبر الحدود نفذته قوات إسرائيلية خاصة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل اسرائيلي وإصابة عدة منازل في بلدة عسقلان.

شيكو- الولايات المتحدة الأمريكية

لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين في ساعة مبكرة الاثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني جراء أسوأ وأكثر حريق غابات تدميرا تم تسجيله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهو أحد حريقين مستعرين في الولاية، أسفرا حتى الآن عن مقتل 31 شخصا على الأقل وأجبرا ما يربو على ربع مليون شخص على النزوح.

لندن- المملكة المتحدة

تظاهر العشرات أمام البرلمان البريطاني في العاصمة لندن ضد "بريكست" اليوم الخميس في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها ماضية في العمل من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب انجلترا من الاتحاد الأوروبي بعد أن تسببت استقالة وزير الـ"بريكست" من التكتل ووزراء آخرين في وضع استراتيجيتها ومنصبها في وضع حرج.