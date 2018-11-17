قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على ما خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لكنه سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو والوكالة بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم السبت.
ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي
ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي
وأفادت مصادر مطلعة على الأمر أمس الجمعة بأن الوكالة تعتقد أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.
لكن ترامب أكد في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض قبل أن يسافر إلى كاليفورنيا أنه قيل له إن الأمير محمد لم يكن له دور في قتل خاشقجي.
وأضاف "لم يتم إبلاغنا بعد. سنتحدث مع وكالة المخابرات المركزية لاحقا ومع آخرين كثيرين. سأفعل ذلك وأنا في الطائرة. سأتحدث أيضا مع وزير الخارجية مايك بومبيو".
وكان خاشقجي ينتقد الأمير محمد وقتل في أكتوبر تشرين الأول داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعدما ذهب لاستلام وثائق كان يحتاجها للزواج.
وقال ترامب ومسؤولون كبار بالإدارة إنه يتعين محاسبة السعودية على أي دور لها في مقتل خاشقجي وفرضت واشنطن عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في الأمر.
لكن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته على أهمية العلاقات الأمريكية مع الرياض فيما دعا أعضاء في الكونجرس الإدارة إلى معاقبة السعودية على مقتل خاشقجي.
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