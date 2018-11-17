عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

عاجل

ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي

 محادثة
تقرأ الآن:

ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي

ترامب سيتحدث مع بومبيو والاستخبارات المركزية عن خاشقجي
@ Copyright :
REUTERS/Yuri Gripas
حجم النص Aa Aa

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على ما خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لكنه سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو والوكالة بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم السبت.

وأفادت مصادر مطلعة على الأمر أمس الجمعة بأن الوكالة تعتقد أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

لكن ترامب أكد في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض قبل أن يسافر إلى كاليفورنيا أنه قيل له إن الأمير محمد لم يكن له دور في قتل خاشقجي.

وأضاف "لم يتم إبلاغنا بعد. سنتحدث مع وكالة المخابرات المركزية لاحقا ومع آخرين كثيرين. سأفعل ذلك وأنا في الطائرة. سأتحدث أيضا مع وزير الخارجية مايك بومبيو".

وكان خاشقجي ينتقد الأمير محمد وقتل في أكتوبر تشرين الأول داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعدما ذهب لاستلام وثائق كان يحتاجها للزواج.

وقال ترامب ومسؤولون كبار بالإدارة إنه يتعين محاسبة السعودية على أي دور لها في مقتل خاشقجي وفرضت واشنطن عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في الأمر.

لكن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته على أهمية العلاقات الأمريكية مع الرياض فيما دعا أعضاء في الكونجرس الإدارة إلى معاقبة السعودية على مقتل خاشقجي.

أيضاً على يورونيوز: