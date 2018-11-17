سيكون الإسباني مافريك بينياليس سائق ياماها أول المنطلقين في سباق جائزة فالنسيا الكبرى يوم الأحد لحساب بطولة العالم للدراجات النارية، عقب انهائه لمسافة السباق في زمن دقيقة و31 ثانية و312 جزء في المئة خلال التجارب الحرة، متقدما على بطل العالم خمس مرات مواطنه مارك ماركيز سائق هوندا الذي حل خامسا رغم تعرضه لحادث بسبب الأجواء الممطرة سبب له ألم شديد على مستوى الكتف.
الإسباني مافريك فيناليس أول المنطلقين في جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي
الإسباني مافريك فيناليس أول المنطلقين في جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي
وكان ماركيز الذي يعتبر كتفه الأيسر نقطة ضعفه وسيخضع لعملية جراحية بسبب آلام شديدة على مستواه الشهر المقبل على بعد خطوة من انتزاع المركز الأول، لكنه تعرض للسقوط على مستوى المنعطف الرابع خلال لفته السريعة الأولى ما جعله ينهي السباق في زمن دقيقة و31 ثانية و442 جزء في المئة.
واحتل أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي المركز الثالث خلف بينياليس وأليكس رينز متسابقي ياماها وسوزوكي على الترتيب، فيما سينطلق داني بيدروسا من فريق هوندا في آخر سباق له قبل الاعتزال من المركز التاسع.
أما خورخي لورينزو من دوكاتي والذي قد كسر معصمه الأيمن ضمن حادث قوي خلال التجارب الحرّة في تايلاند، ولم يشارك في الجوائز الأربع الكبرى الأخيرة سينطلق من المركز 13 بعد قطعه للمسافة في زمن دقيقة و32 ثانية و179 جزء في المئة.