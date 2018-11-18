شاهد: المكسيك تفتح أبواب مجمع رياضي للمهاجرين بعد ملئ ملاجئ أخرى
فتح مجمع بينيتو جواريز الرياضي أبوابه في مدينة تيخوانا لأكثر من 3000 مهاجر من دول أمريكا الوسطى بعد وصولهم إلى الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد امتلاء الملاجئ الأخرى في المدينة التي تقدر الحكومة الفيديرالية أن أعداد المهاجرين فيها يمكن أن تصل قريباً إلى 10 آلاف مهاجر.
كارين أنتيونز مهاجرة من الهندوراس كانت على متن القافلة تقول إنهم "عانوا" خلال طريقهم الطويل إلى الحدود، وأنه لو كانت هناك وظائف كافية في بلدها الأصلي فلن يكونوا "على هذا الطريق".