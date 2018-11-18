شاهد: مجسم من أغضان الصفصاف لغواصة شاركت في الحرب العالمية الأولى
التقط الزوار والمارة صورا مع نموذج ضخم لغواصة ألمانية كانت تسمى U-Boat، وهو اسم مشتق من اللغة الألمانية ويختصر عبارة"قارب تحت الماء"، المجسم طوله 4.5 متر ومصنع كليا من أغصان أشجار الصفصاف من قبل مؤسسة هارويتش المعنية بتاريخ الحرب العالمية الأولى.
يقول نيك باتريك مدير مشروع "الحرمة والاستسلام" في مرفأ هاروتش "لقد نسينا استسلام غواصات يو-بوت، فقد جلبت الويلات للبريطانيين لأنها قطعت عنهم الإمدادات في عام 1917 و 1918. وكانت سياسة العين بالعين لأن البريطانيين حاصروا ألمانيا أيضا، وبينما كان الألمان جائعين كنا نحن على شفير المجاعة أيضا، ها هنا الغواصات التي تسببت بكل هذا".