اعتقال رئيس مجلس إدارة "نيسان موترز" لـ "سوء سلوكه المالي"

أوقفت السلطات اليابانية رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان موتورز"، كارلوس غصن اليوم الاثنين على خلفية الاشتباه بارتكابه انتهاكات مالية، فيما أعلنت الشركة اعتزامها عزله من منصبه.
وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لـ"نيسان موتور" في مؤتمر صحفي عقده بمقر الشركة في ياكوهاما جنوبي طوكيو اليوم إنه "جرى توقيف غصن".
وأضاف سايكاوا أنه سيقترح عزل غصن خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس، "جراء حوادث سوء سلوك مالي خطيرة وغير مقبولة"، على حد وصفه.
وذكرت "رويترز" أن شركة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات قالت إن غصن استخدم أموال الشركة لأغراض شخصية وأنها تحقق في ممارسات محتملة غير ملائمة من جانب غصن ومدير الشركة جريج كيلي منذ عدة أشهر.
وكانت صحيفة "أساهي" اليابانية نشرت في عددها الصادر اليوم أنه سيتم إلقاء القبض على غصن من قبل النيابة العامة في طوكيو، لوجود شبهة في خرقه لقانون التجارة المالي الياباني.
وأشارت الصحيفة إلى أن غصن، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة رينو الفرنسية، تدور حوله شبهات تتعلق بتلاعبه في أرقام بيانات دخله المالي.
يذكر أن غصن كان قد أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام 2000، وأنهى 20 مليار دولار من ديونها خلال 3 سنوات وهي خطوة أهّلته ليتبوأ مكانة بارزة بين خبراء إدارة صناعة السيارات في العالم.
وبدأ غصن، البرازيلي المولد المنحدر من أصول لبنانية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مشواره المهني في ميشلان بفرنسا، ثم انتقل إلى رينو. وانضم إلى نيسان في 1999 بعد أن اشترت رينو حصة مسيطرة في الشركة التي أصبح رئيسها التنفيذي في عام 2001. وظل غصن في ذلك المنصب حتى العام الماضي.
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