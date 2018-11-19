خاض نجم هلوليود ويل سميث سباق نصف ماراطون هافانا في العاصمة الكوبية، الذي استعد له منذ بضعة أسابيع. وأعرب سميث عن سعادته بهذه المشاركة، وعن حبه لكوبا.
شاهد: نجم هوليود ويل سميث يخوض سباق ماراثون هافانا
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شاهد: نجم هوليود ويل سميث يخوض سباق ماراثون هافانا
وبحسب المنظمين فإن حوالي 6 آلاف متسابق شاركوا في الماراطون، وإن إغلب المتسابقين الأجانب هم من الأمريكيين. ويقول منظم الماراطون كارلوس غاتورنو، إن ماراطون هافانا يمثل يدا ممدودة وجسرا مفتوحا، بين الولايات المتحدة وكوبا.
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