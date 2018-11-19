شاهد: شرطة كاليفورنيا تعيد جمع شمل دبة وصغيرها
خلال قيام أنثى دب وصغيرها بالتفتيش في النفايات الموجودة على إحدى طرقات مدينة تروكي بمقاطعة نيفادا الكاليفورنية، سقط غطاء مستوعب النفايات تاركاً الصغير عالقاً داخله. وكان ذلك يوم الجمعة الفائت.
فما كان من الشرطة الّا أن تدخلت رافعة الغطاء. أمر سمح للحيوان الصغير بالخروج بسهولة هرباً من الرجال. فتسلق حائطاً من الحجارة ليلاقي أمه التي كانت تنتظره.
هذا الفيديو الذي صوره رجال الشرطة خلال عمله، استخدم كي يلقن السكان درساً ويدعوهم لعدم ترك مستوعبات النفايات مفتوحة ووجوب إغلاق أغطيتها. وتم نشره مع عنوان "ساعدوا على إبقاء الدببة على طبيعتهم المتوحشة" على صفحتها على موقع فيسبوك.