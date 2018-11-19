شاهد: ناشطون يقفزون على سفينة تنقل زيت النخيل احتجاجا على تدمير الغابات
قفز ستة ناشطين من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" على ظهر سفينة تنقل زيت النخيل قرابة السواحل الإسبانية يوم الأحد 17 نوفمبر- تشرين الثاني في محاولة منهم للاحتجاج على صناعة زيت النخيل وما يحيط بها من مخاوف بشأن الاحتباس الحراري وتدمير الغابات الماطرة بهدف إنشاء مزارع لانتاج الزيت المستخدم في صناعة ما لا يحصى من المنتجات كزبدة المارغرين والصابون والديزل الحيوي.
وتم إلقاء القبض على الناشطين الستة من قبل قبطان الناقلة المسماة "ستولت تيناسيتي" والتي تحمل زيت نخيل خام لشركة ويلمار انترناشيونال السنغافورية أكبر معالج لزيت النخيل في العالم.