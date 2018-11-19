شاهد: رقصة دييغو مارادونا بعد تأهل فريقه المكسيكي
لقطات تظهر فرح ورقص أعضاء في فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي في غرف تبديل الملابس، برفقة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا.
وتعود اللقطات إلى يوم السبت، حيث تأهل الفريق الذي يديره نجم الكرة العالمي السابق، إلى الدور نصف النهائي من الدوري المكسيكي الدرجة الثانية. بعد فوزه في إياب ربع النهائي على فريق مينيروس دي زاكاتيكاس بهدف نظيف سجله غينيسيو أنغولو بالدقيقة الـ 65 من عمر المباراة بعد التعادل سلباً في مباراة الذهاب.
وغاب مارادونا عن المباراة بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب بسبب شجاره مع حكم المباراة ليتولى مساعده لويس ألبرتو إيسلاس قيادة الفريق.
ومنذ أن تولى مارادونا تدريب الفريق المكسيكي، لم يتلقى سوى خسارة واحدة فقط في 9 مباريات وصار قريباً من الصعود إلى الدرجة الأولى.