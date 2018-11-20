شاهد: مجسمٌ لمبنى البيت الأبيض وقد تزيّن بحلي أعياد الميلاد

بمبانٍ جميلة وحدائق غناء وتفاصيل فنية دقيقة ومتنقنة، عُرض في العاصمة الأمريكية واشنطن مجسم (ليغو) يحاكي مبنى البيت الأبيض وقد تزيّن بحلي أعياد الميلاد التي بدأ العالم يتحضر لها في مشارق الأرض ومغاربها.

هذا العمل الفني قامت برعايته جمعية البيت الأبيض التاريخية وأيضاً قسم الخدمات في الحديقة الوطنية التي أعرب المسؤول فيها جون ستانويتش عن مدى إعجابه بالعمل الفني بقوله: "عندما أنظر إلى هذا النموذج للبيت الأبيض، فيتملكني إعجاب آسر بكمية التفاصيل التي وضعها الفنانون لإنشاء (مجسم) البيت الأبيض بدقة متناهية قدر استطاعتهم".