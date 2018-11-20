بتكوين تواصل انخفاضها وتخسر 30% في أسبوع

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انخفضت عملة بتكوين ما يزيد على 7.5 بالمئة يوم الثلاثاء إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة في العالم نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع.