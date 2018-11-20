انخفضت عملة بتكوين ما يزيد على 7.5 بالمئة يوم الثلاثاء إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة في العالم نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع.
بتكوين تواصل انخفاضها وتخسر 30% في أسبوع
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بتكوين تواصل انخفاضها وتخسر 30% في أسبوع
ويجري تداول بتكوين حاليا عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوياتها في بورصة بتستامب منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.
وكانت العملة قد هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام يوم الأربعاء الماضي مخترقة مستوى دعم أساسي عند ستة آلاف دولار وتسببت في موجة هبوط بين العملات الرقمية الأخرى.
وسجلت بيتكوين آنذاك انخفاضا نسبته 12.07 بالمئة عند 5505 دولارات.
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