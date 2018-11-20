شاهد: فرق الإغاثة تنقذ ثلاثة أشخاص وكلبيْن من حرائق كاليفورنيا بطريقة بطولية

أظهرت مقاطع فيديو حديثة نشرتها مصالح الطوارئ والإسعاف الأمريكية عمليات إنقاذ ناجين من حرائق كاليفورنيا بمدينة ماليبو الساحلية بطائرات الهليكوبتر. وقد وثقت الصورالعملية خلال قيام الطائرات المروحية التابعة لقسم الإطفاء في لوس أنجلس بإنقاذ أرواح ثلاثة أشخاص وكلبيْن من قمة جبل في ماليبو مع اشتداد حريق وولسي.

وقال قسم الإسعاف ومكافحة الحرائق إن عملية الإنقاذ جرت فجأة عندما كان الطيارون يحاولون إخماد الحرائق عن طريق نقل المياه حيث تلقوا مكالمة هاتفية تطلب منهم الذهاب إلى قمة كاسترو التي يبلغ ارتفاعها 861 مترا للقيام بمهمة إنقاذ. وأظهرت الصور كميات الدخان الكبيرة التي كانت تغمر القمة ما جعل عملية الهبوط صعبة جدا. ولإنقاذ أرواح الناجين قام الطيارون بدور بطولي حيث حاول أحدهم السيطرة على الطائرة المروحية فيما أنقذ زميله الأشخاص الثلاثة والكلبين.