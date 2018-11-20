الشرطة في خدمة القط لاري أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية

شوهد القط لاري في شارع 10 دوانينغ ستريت، وهو ينتظر على عتبة المبنى الرسمي، إلى أن فتح له شرطي الباب، في هذا اليوم من اجتماع أعضاء الحكومة البريطانية، الذي جرى فيه التصويت على قانون المالية مرات عدة، والاجتماع يعد الأول منذ مغادرة وزيرين الحكومة على خلفية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقد انتشر هذا الفيديو على موقع تويتر، حيث علق أحد مستعملي الموقع بالقول: "إن انتظار القط لاري أمام الباب وطرافته، أهم كثيرا من نتيجة تصويت أعضاء الحكومة"، فيما قال آخر: "أصبح القط لاري وزيرا الآن". والقط لاري له مهنة في مقر رئاسة الوزراء، ووظيفته صيد الفئران.