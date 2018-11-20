شاهد: سوقُ عملٍ "يعترض" قافلة المهاجرين في المكسيك

مهاجرون من أمريكا الوسطى انضموا بعد عبور قافلتهم المكسيك إلى فعاليات سوقٍ للتوظيف نظمته حكومة ولاية باجا كاليفورنيا يوم أمس الاثنين.

ويُعنى هذا "السوق" بإيجاد مصدر رزق للمهاجرين الذين يعتزمون الإقامة في المكسيك.

وأعربت المهاجرة الهندوراسية إيفيت وايت، العضو في القافلة والعاملة كمصففة شعر، أعربت عن سعادتها بالمشاركة في المعرض الذي تأمل أن تجد من خلاله السبيل للثعور على وظيفة "تأمن لي الطعام والمأوى" على حد تعبيرها.

وتأتي هذا الخطوة بالتزامن مع تشدد الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من حدودها الجنوبية.