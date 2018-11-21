زعيما لجنة بمجلس الشيوخ يطالبان ترامب بتحقيق ثان في مقتل خاشقجي

طالب زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء بأن تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب إن كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي.

وبعث السناتور الجمهوري بوب كوركر والسناتور الديمقراطي بوب منينديز رسالة لترامب بتفعيل بند في قانون ماجنيتسكي الدولي للمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان يلزم الرئيس بتحديد إن كان أجنبي مسؤول عن انتهاك لحقوق الإنسان.

"عقوبات جادة"

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام يوم الثلاثاء إن هناك دعما قويا في داخل الكونغرس الأمريكي لعقوبات جادة على المملكة العربية السعودية تشمل "الأفراد المعنيين في الأسرة الحاكمة".

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وغراهام حليف لترامب، وتأتي تصريحاته بعد ساعات من تأكيد ترامب على دفاعه عن الرياض بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، على الرغم من أن المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتله.

إنهاء الدعم

ودعا آدم شيف العضو الديمقراطي البارز في لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء إلى إنهاء دعم الولايات المتحدة للسعودية وقال إن "من غير المتصور أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لا يعلم أو غير متورط" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال في بيان "يجب أن ننهي على الفور الدعم الذي نقدمه للسعوديين في حرب اليمن ونضع حدا لذلك الصراع، ونعلق مبيعات الأسلحة للمملكة ونقلص اعتمادنا على الرياض فيما يتعلق بقضايا أخرى في المنطقة".