شاهد: نفوق حوت بعد العثور على 6 كيلوغرامات من مخلفات البلاستيك في إندونيسيا

عثر مسؤولون في منتزه وطني في إندونيسيا على نحو ستة كيلوغرامات من مخلفات البلاستيك من بينها 115 كوبا في معدة حوت نافق من فصيلة العنبر في مياه قريبة من جزيرة كابوتا وهي جزء من المتنزه الذي يقع جنوب شرقي سولاويسي.

وأعلن متنزه "واكاتوبي" الوطني والذي يشتهر بين الغواصين بسبب الشعاب المرجانية الممتدة على مساحة كبيرة فيه وتنوع الحياة البحرية في بيان أصدره أن "السلطات عثرت على الحوت الذي يبلغ طوله 9.5 متر"، ولم يتبين سبب نفوق الحوت حتى الآن.

وفي حزيران 2018 ، أثار العثور على 80 قطعة من مخلفات البلاستيك في معدة حوت نافق في تايلاند إهتماما محليا لكن الإهتمام بالموضوع في الخارج كان أكبر.

هذا وذكر تقرير أجرته مؤسسة "أوشن كونسيرفانسي" ومركز ماكينزي للأعمال والبيئة، أن خمس دول آسيوية هي الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند مسؤولة عما يصل إلى 60 بالمئة من مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها الحال في المحيطات ، ودرس التقرير سوء تعامل سكان المناطق الساحلية مع مخلفات البلاستيك في 192 دولة في العام 2015 ، مشيرا إلى ان إندونيسيا تحتل المركز الثاني بعد الصين.

وكانت إندونيسيا قد تعهدت سابقا بتخصيص مليار دولار سنويا لخفض مخلفات البلاستيك في المياه بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2025.