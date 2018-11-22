شاهد: حرائق كاليفورنيا تمحو بلدة "الفردوس" بارادايس وتحولها جحيم

تباشر فرق الإنقاذ في كاليفورنيا عمليات البحث عن 630 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين في مدينة باراديس التي تحولت إلى رماد نتيجة أسوأ حريق غابات في تاريخ الولاية. الحرائق تسببت في مقتل أكثر من 63 شخصا على الأقل ودمر 12 ألف منزل ومبنى في غضون ساعات.

وقال بروك لونغ، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة. تبدو المدينة من سفوح الجبال سييرا نيفادا وكأنها أرض قاحلة.

وتقول السلطات إن هذا العدد الكبير من القتلى سقط لامتداد ألسنة اللهب بسرعة بسبب شدة الرياح وكثرة الأعواد الجافة والأشجار في البلدة التي يقطنها 27 ألف نسمة. وأضافت أن النار أتت على ما يقرب من 12 ألف منزل ومبنى في غضون ساعات. وما زال الخطر يهدد آلاف المنشآت في وقت يكافح فيه رجال إطفاء، كثير منهم من ولايات أخرى، لإخماد الحريق.