إيران تحتجز سفينة صيد سعودية وتعتقل طاقمها

ذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية اليوم الجمعة أن الحرس الثوري الإيراني احتجز قارب صيد سعوديا وألقى القبض على طاقمه.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بميناء بوشهر الإيراني قوله لـ"ميزان" التي تغطي أنباء السلطة القضائية بالبلاد: إن سبب الاحتجاز لا يزال قيد التحقيق. ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى بشأن جنسية وعدد أفراد الطاقم المحتجزين.

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يذكر أن العلاقات بين إيران والسعودية هي في أسوأ حالاتها منذ سنوات، إذ تتهم كل من الدولتين الأخرى بتخريب أمن المنطقة وتدعم كل منهما طرفا نقيضا في حروب سوريا والعراق واليمن.

وكانت السعودية ودول عربية أخرى قطعت علاقاتها مع قطر، وأن أحد أهم أسباب ذلك تأييد الدوحة لطهران.

واتهمت إيران السعودية بأنها وراء هجومين قاتلين وقعا في طهران في 7 حزيران/يونيو وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما، ونفت السعودية أي صلة لها بالهجومين اللذين أوقعا 18 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.