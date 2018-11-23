تركيا: تصريحات ترامب عن خاشقجي تظهر أنه سيغض الطرف عن القتل

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الجمعة إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تظهر أنه سيغض الطرف عما حدث أيا كان الأمر.

ترامب كان تعهد الثلاثاء بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية رغم قوله إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ربما كان يعرف بخطة قتل خاشقجي الشهر الماضي.

وقال جاويش أوغلو لمحطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا عن تسجيل صوتي يتعلق بمقتل خاشقجي وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة تركية ذكر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لديها تسجيل يأمر فيه الأمير محمد "بإسكات خاشقجي بالسرعة الممكنة".

وذكر جاويش أوغلو أنه ليس هناك سبب لعدم لقاء إردوغان بولي العهد السعودي خلال قمة العشرين بالأرجنتين، مضيفا أن القرار النهائي يرجع لإردوغان.