ربع وفيات الاتحاد الأوروبي عام 2015 قضوا بسبب السرطان

ونسبة (الربع) لمجموع عدد الوفيات بسبب مرض السرطان لعام 2015 تجاوزتها بعض دول الاتحاد الأوروبي حيث وصلت تلك النسبة إلى 30 بالمائة في هولندا وسلوفينيا، في المقابل، كان أقل من خُمس الوفيات في بلغاريا ورومانيا قد قضوا بسبب مرض السرطان.

تسبب مرض السرطان بوفاة 1.3 مليون شخص في دول الاتحاد الأوروبي في العام 2015، وهو ما يعادل أكثر من ربع (25.4 بالمائة) من إجمالي عدد الوفيات، وذلك حسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في موقعها على الإنترنت.

وحسب التقرير فإن نسبة الوفيات بسبب مرض السرطان بين الرجال في دول الاتحاد الأوروبي بلغت 28.7 بالمائة بينما نسبة النساء اللواتي توفين في دول الكتلة بسبب المرض ذاته كانت 22.1 بالمائة، وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات بسبب السرطان بين الرجال كانت أعلى من نسبة النساء في جميع دول الاتحاد.

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الجدير بالذكر أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية ذكرت مؤخراً أن مرض السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في 2018، أو ما يمثل واحداً من كل ثمانية حالات وفاة بين الرجال وواحداً من بين كل 11 حالة بين النساء.

وفي تقرير يبين بالتفصيل معدلات الانتشار والوفاة بسبب عدة أنواع مختلفة من السرطان، قالت الوكالة إن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة هذا العام، صعوداً من 14.1 مليون إصابة و 8.2 مليون حالة وفاة في عام 2012، عندما تم نشر نتائج آخر تقرير.

وأضافت الوكالة أن العبء المتزايد للمرض، من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات، يرجع إلى عدة عوامل منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة.

وقال التقرير إن سرطان الرئة، الذي يسببه التدخين بشكل أساسي، يمثل السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان في العالم.