شاهد: ضيف صيني ثقيل الظل والوزن.. يدخل القرى فيقطع الطريق ويدمر المنازل ويسرق الأكل

قرى صينية تعاني من تطفل ضيف ثقيل بالمعنى الحقيقي والمجازي.

يشتكي مواطنون صينيون من زيارات أحد الفيلة لقراهم الواقعة في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين.

وقد بدأت القصة حينما عمد الفيل إلى قطع الطريق السريع قبل أن يقرر الدخول للقرى المحاذية حيث دمر العديد من المنازل وهجم على حقول الذرة وأكل الحبوب أيضا، والسبب لأن "سيادته" اكتشف المخزن المخصص لهذا الشأن حتى أصبح المكان وجهته المفضلة.

ولمواجهة المعضلة، قرر عمال الغابة المجاورة أن يضعوا أنابيب من الفولاذ لمنع الفيل من التطفل على القرية.

وتحظى فصيلة الفيلة الآسيوية بالحماية ويدرك أصحاب المنطقة أنه لا ينبغي التعرض لها، لكن الزيارات التي من هذا النوع أصبحت تشكل صداعا لهم. لذلك قررت إدارة مصلحة الغابات في المنطقة أن تراقب الحيوان عن كثب وكلما اقترب من المنازل يتم إصدار تحذيرات لسكان بالابتعاد عن طريقه. ولحسن الحظ أن الفيل لم يصب أي أحد بأذى حتى الآن لكن لا أحد يضمن ما سيحدث مستقبلا سواء في القرية أو على الطريق السريع المجاور إذ قد يسبب حوادث سير حين يظهر فجأة أمام المركبات.

إلى ذلك، يبقى الفيل المتطفل يزعج السيارات والشاحنات نهارا، أما ليلا فيزور القرى ليأكل.. ولا عزاء لأهل المنطقة.