شاهد: ملحمة حب فارسية على مسرح ظل في بكين

عشاق مسرح الظل، استمتعوا الأربعاء بمشاهدة هذا الفن مع خلطة من العرائس والرسوم المتحركة الرقمية، في مركز تيانكيا للفنون المسرحية في بكين.

العمل المسرحي الإيراني الذي تم عرضه ويحمل اسم "ريش النار"، مستوحى من ملحمة فارسية كلاسيكية، تدعى "شاهنامة" تعود للقرن العاشر، وتتحدث عن قصة عشق بين زاول ورودابيه.

ويعمل على العرض 8 ممثلين، ويظهر فيه 160 دمية، واستخدمت فيه 158 خلفية متحركة و15 قناعا بالإضافة إلى الأزياء.

مخرج المسرحية حميد رحمانيان، قدمها للمرة الأولى في نيويورك عام 2016، لينتقل العرض بعدها إلى شيكاغو وتورنتو وسان فرانسيسكو، حيث يؤكد مسعاه نشر الثقافة الإيرانية في العالم من خلال هذا العمل.