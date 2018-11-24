شاهد: هل تستطيع التلاعب بالكرة مثل هاتين الفتاتين؟

فاز كل من النرويجي إيرلند فاغرلي والبولندي أغنيسكا منيتش في نهائي بطولة "ريد بُل ستريت ستايل" العالمية يوم أمس الخميس في العاصمة النرويجية وارسو.

وقد أذهل فاغرلي المشاهدين في بحركات لم يسبق لها مثيل من أجل الفوز بذكرى الذكرى السنوية العاشرة لنهائي بطولة "ريد بُل ستريت ستايل العالمية"، حيث احتل البرازيلي ريكاردو "ريكاردينيو" تشاينى المركز الثانى، وحل في المركز الثالث براينجار شقيق إيرلندا فاغرلي.

وشهدت النسخة النسائية مفاجأة كبيرة بتوقيع البطلة السابقة ميلودي دونشيت، والبطلة النرويجية أغنيزكا أغوسكا.