شاهد: جدّات يابانيات يحافظن على تقليد الصيد بالسباحة الحرة

يشارك عدد من اليابانيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين الستين والثمانين بشكل دوري في رحلات للصيد عبر السباحة الحرة مشكلين آخر ما تبقى من مجتمع "آما" المتضائل في اليابان.

ويقوم عضوات الجماعة بالغوص الحر حتى الأعماق الضحلة لصيد المحار والقواقع.

ولا تستخدم عضوات الجماعة أنابيب الأوكسجين بل تعتمدن على قوة رئاتهن في مثل هذا العمر المتقدم.

وتقول هيديكو كوغوتشي، وهي عضوة بالجماعة منذ 30 عاماَ، إنها تشعر كعروس البحر أثناء غوصها للصيد الحر، مضيفة بأنها تسعى للغوص لمدة 20 سنة قادمة.