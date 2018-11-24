شاهد: اشتباكات عنيفة في جادة الشانزلزيه بين الشرطة ومحتجي "السترات الصفراء"

تحولت المظاهرات الإحتجاجية على ارتفاع سعر الوقود وزيادة الضرائب التي تقودها حركة السترات الصفراء في فرنسا عن الطابع السلمي بعد أن اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في جادة الإليزيه. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يحتجون للأسبوع الثاني على التوالي.

وتجمهر المئات من المتظاهرين في جادة الإليزيه خلافا لما أقرته السلطات التي حددت ساحة برج إيفل للتظاهر ما دفع بالشرطة إلى التدخل لمنعهم من الوصول إلى قصر الرئاسة والحكومة وباقي المؤسسات السيادية في العاصمة. ورفع المحتجون الذين ردد البعض منهم النشيد الوطني لافتات تحمل شعارات "ماكرون، استقالة" و"ماكرون، لص". ورسميا تنطلق المظاهرات في الساعة الواحدة زوالا غير أن باريس تشهد حالة من الغليان منذ الساعات الأولى من يوم السبت بعد انتقال المئات من الفرنسيين من مختلف المناطق إلى العاصمة باريس للتعبير عن غضبهم وتذمرهم من سياسة الحكومة.