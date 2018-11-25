شاهد: ضحك ولعب وحب وسباق في بانكوك..عرائس يتسابقن بعيدا عن قاعات الأفراح

عوض التوجه إلى مختلف قاعات الحفلات والاستمتاع بيوم الزفاف، فضلت عرائسٌ تايلانديات الجري في شوارع العاصمة بانكوك في إطار سباق فريد من نوعه. الأزواج المشاركون اتفقوا على الزواج خلال هذا اليوم والتحقوا بهذا السباق باكرا لترك زوجاتهم تتنافسن على المركز الأول. العرائس تجمعن في نقطة الإنطلاقة وحضّرن أنفسهن كل واحدة على طريقتها مع ضرورة الاحتفاظ بفستان الفرح. وعند نقطة الوصول كان الأزواج في انتظار زوجاتهن لحملهن على ظهورهم نحو منصة التتويج بالمراكز الأولى.