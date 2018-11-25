شاهد: فرق التنظيف تزيل ما خلفته اشتباكات الأمس بين الشرطة والمتظاهرين في باريس

بدأت فرق التنظيف في العاصمة الفرنسية باريس صباح الأحد برفع الركام الذي خلفته مظاهرات الأمس، احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

أعمال التنظيف هذه تركزت أمام قوس النصر الشهير، بعد يوم من اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، حيث تجمع الآلاف وأقاموا الحواجز على الطرقات، في باريس ومدن أخرى، تعبيرا عن غضبهم على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون رفع الضرائب على الوقود.

وألقى المتظاهرون الحجارة والقنابل الحارقة على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى محاولتها تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه.

وأدان الرئيس ماكرون في تغريدة على تويتر العنف الذي حصل أمس، حيث أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا، كما تم إلقاء القبض على العشرات من الناس.