وزير الداخلية الإيطالي يقود عمليات هدم مبانٍ لعصابة "كازامونيكا"

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شارك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بعملية هدم ثماني مبانٍ تعود ملكيتها لعائلة عصابة "كازامونيكا" تنفيذاً لقرار أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي بهدمها. وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر يبيّن الوزير سالفيني وهو يقود بنفسه "تراكس" ضخم ويدمّر جزءاً من أحد المباني، المزينة بالتماثيل المرصعة بالذهب، والمبنية فوق منطقة محميات طبيعية.