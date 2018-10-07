بعد إغلاق البحر.. سالفيني يعد بإغلاق الجوّ في وجه المهاجرين غير المصرح عنهم

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الأحد إن مطارات بلاده لن تستقبل طائرات غير مصرح بها تقل مهاجرين من ألمانيا في تصعيد لخلاف بين الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تقاسم المسؤولية المتعلقة بطالبي اللجوء.

وتعمل الدولتان على إبرام اتفاق ترسل بموجبه ألمانيا مهاجرين لإيطاليا كانوا قد تقدموا بالفعل بطلب لجوء للأخيرة لكن الاتفاق لم يوقع بعد.