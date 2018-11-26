مقتل فلسطيني أصاب 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بسيارة ببيت لحم

قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا قُتل بالرصاص أثناء تنفيذه هجوم دهس بسيارة اليوم الإثنين والذي أسفر عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش أن جنديا أصيب بجروح بسيطة ومني اثنان آخران بإصابات طفيفة عندما صدمهم فلسطيني بسيارته على طريق بالضفة الغربية شمالي مدينة الخليل.

وقال الجيش إن جنديا آخر أطلق الرصاص على المهاجم وقتله.

ونفذ فلسطينيون، كثير منهم لا توجد صلات معروفة بينهم وبين جماعات النشطاء، سلسلة من هجمات الدهس بالسيارات في الضفة الغربية في أواخر عام 2015 و2016، لكن معدل هذه الحوادث تراجع منذ ذلك الحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادث اليوم الاثنين لكنه نال إشادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفته بأنه "رد على جرائم الاحتلال".