شوماخر الابن ينضم لفريق بريما للمنافسة بسباقات فورمولا 2

أعلن فريق بريما أن السائق الواعد ميك شوماخر، ابن أسطورة فورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر، سيدافع عن ألوان الفريق في سباقات فورمولا 2 الموسم المقبل.

وبذلك يقترب ميك (19 عاما) من السير على خطى والده في فورمولا 1 بعدما فاز بلقب سباقات فورمولا 3 الأوروبية هذا العام.

وتزود هذه السلسلة فورمولا 1 بالسائقين وضمن السائقون الثلاثة الأوائل في فورمولا 2 هذا العام وهم جورج راسل ولاندو نوريس والكسندر البون جميعا تمثيل فرق في فورمولا 1 في 2019.

وأحرز ميك لقب فورمولا 3 الأوروبية للسيارات بعدما حقق ثمانية انتصارات وأنطلق من المركز الأول سبع مرات وصعد لمنصات التتويج 14 مرة. وكان يحق له المنافسة في فورمولا 1.

وقال رينيه روزين رئيس الفريق المدعوم من مرسيدس في بيان يوم الثلاثاء "إنه سائق موهوب جدا ويتحلى بالالتزام. يسعدني العمل معه وننتظر على أحر من الجمر بدء المغامرة سويا".

وتابع "هذه الفئة ليست سهلة بسبب منحنى التعلم الذي يتعين على السائقين الصاعدين اجتيازه خاصة مع الاستعانة بالسيارة الجديدة لكننا نثق في نضوج ميك ومهاراته".

وقال السائق الألماني الشاب إن هذه الخطوة "منطقية" في الهيكل التنظيمي لرياضة السيارات وستساعده على تطوير مهاراته والحصول على المزيد من الخبرات.

وأضاف "لساني يعجز عن شكر فريق بريما على ما حققناه سويا خاصة هذا العام والتطور الذي أحرزناه".

وسيختبر شوماخر الابن مع فريق بريما في أبوظبي خلال أيام.

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وقال لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات في اكتوبر تشرين الاول إنه يتوقع لشوماخر مستقبلا واعدا.

وقال سائق مرسيدس وقتها إن شوماخر الابن سينافس بنسبة مئة في المئة في فورمولا 1 وسيخوض مسيرة رائعة في بطولة العالم وسيصبح سائقا عظيما.

وفاز شوماخر الاب ببطولة فورمولا 1 سبع مرات وهو رقم قياسي من بينها خمسة ألقاب متتالية مع فيراري ويملك الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بسباقات والبالغ 91 سباقا.

ولم يظهر شوماخر البالغ عمره 49 عاما وأنجح سائق في تاريخ فورمولا 1 علنا منذ تعرضه لإصابة قوية في الرأس خلال التزلج على الجليد في فرنسا عام 2013.