تلاسن على تويتر..مدير CIA السابق مهاجما ترامب: أنت تعاني من عقدة نقص وضعف وإحساس بالذنب وتشبه الطغاة

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يبدو أن ترامب قد وجد من يقارعه علىى الشبكة العنكبوتية. ففي رد على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجم فيها على الديمقراطيين، انتقد المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية جون برينان وضاعة مشاعر ترامب، وما يتصف به على حد تعبيره من من شعور بالنقص وعدم الأمان والضعف والإحساس بالذنب وهو ما اأضحى جليا وصريحا وفق تعبير بريمان.

وقال برينان إن ترامب يذكره بالقادة الفاسدين والسلطويين في الخارج قبل أن يتم خلعهم. وقال برينان إن اسم بوب مولر سيظل موقرا على مر تاريخ الولايات المتحدة (في إشارة إلى المحامي الخاص روبرت مولر الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لفائدة ترامب)، بينما سيكون اسم دونالد ترامب ممقوتا.