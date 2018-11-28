رفضت وكالة الاستخبارات النيوزيلندية طلبا من أكبر شركة اتصالات في البلاد لتزويد حرفائها بهواتف "هواوي" الصينية من الجيل الخامس، وذلك بسبب مخاوف أمنية. وفي أول تعليق لها عن الموضوع، أشارت شركة "سبارك نيوزيلندا" للاتصالات أنها "تدرس أسباب رفض السلطات لطلبها، قبل اتخاذ إجراءات أخرى".
مخابرات نيوزيلندا: هواتف شركة "هواوي" الصينية تهدد الأمن القومي
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مخابرات نيوزيلندا: هواتف شركة "هواوي" الصينية تهدد الأمن القومي
@ Copyright :REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo
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في المقابل، أعلن مدير مكتب حماية الاتصالات التابع للحكومة أنه قام "بإعلام شركة سبارك بأنه تم تحديد مخاطر أمنية كبيرة على الشبكة".
من جهته عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ عن "قلقه الشديد" من القرار مشددا في الآن ذاته على أن العلاقات الاقتصادية الصينية النيوزيلندية قائمة على مبدأ الربح المشترك.
وكانت دول غربية قد أبدت قلقها مما أسمته تدخلا محتملا من الحكومة الصينية في مجال هواتف الجيل الخامس وأيضا في شبكات اتصال أخرى.
لكن شركة هواوي نفت أكثر من مرة تلك الاتهامات وأكدت أن بكين ليس لها أي تأثير على الشركة.