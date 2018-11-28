شاهد: طفل "جامح" يخطف الأنظار من البابا فرنسيس

ارتسمت الابتسامة على شفاه البابا فرنسيس خلال الاجتماع الأسبوعي في الفاتيكان، عندما تسلل طفل بين العناصر الأمنية واقترب من الحارس المجاور للبابا ليسحب يده. ويبدو أن الطفل كان يريد التحقق من أن الحارس المثير للانتباه بزيه الفريد حقيقيا أم لا. ثم ظهرت على الركح طفلة صغيرة تبدو أنها شقيقة الصبي الذي لم تفلح في إنزاله، وكذلك حاولت والدته، ليخاطبها البابا قائلا: "اتركيه ليلعب هنا"، ثم خاطب البابا الحاضرين قائلا: "هذا الطفل لا يستطيع الكلام، ولكنه يستطيع التواصل وهو يعرف كيف يعبر"، وأضاف قائلا: "إنه حر، حر وغير مقيد. لقد جعلني أفكر في نفسي، إذا كنت حقيقة حرا أمام الله؟".