جرفت الفياضانات ما لا يقل عن سبعة سيارات في منتجع "بودروم" الواقع في بحر إيجة يوم الخميس 29 نوفمبر .
الفيضانات تجرف السيارات وتحاصر الناس في بحر إيجه في تركيا
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الفيضانات تجرف السيارات وتحاصر الناس في بحر إيجه في تركيا
الفيضانات تجرف السيارات وتحاصر الناس في بحر إيجه في تركيا
جرفت الفياضانات ما لا يقل عن سبعة سيارات في منتجع "بودروم" الواقع في بحر إيجة يوم الخميس 29 نوفمبر .
وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية ، أن الطرق الرئيسية في بودروم غمرت بالمياه هذا وغمرت مياه الفيضانات السيارات ، وبقي السكان محاصرين إلى حين وصول عمال الإنقاذ الذين حاولوا إخراج المواطنين المتضررين إلى أماكن أكثر أمانا، كما ألحقت المياه أضرارا كبيرة بالمحال التجارية والمطاعم .